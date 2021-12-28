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1 час назад

В квартире 80-летней россиянки нашли склад оружия

В Новосибирске местная жительница случайно нашла склад оружия в квартире своей пожилой родственницы. Об этом сообщает «NGS.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В квартире 80-летней россиянки нашли склад оружия
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным издания, россиянка помогала 80-летней пенсионерке сделать ремонт в квартире. Разбирая кладовку, женщины обнаружили обувные коробки с пистолетами, наручниками, патронами и проводами. О находке они сразу же сообщили в полицию.

Как уточнил собеседник издания, правоохранители изъяли и направили на экспертизу боевой пистолет Макарова, два газовых пистолета 9-го калибра — Walther и МЕ-9РР, более двухсот патронов и 20 электродетонаторов мгновенного действия.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Следователи задержали и допросили родственника пенсионерки. Позднее суд отпустил мужчину под домашний арест по состоянию здоровья.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,
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