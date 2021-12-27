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22 минуты назад

Установлена личность выпавшего из окна в центре Москвы мужчины

Установлена личность погибшего мужчины, который выпал голым из окна жилого дома на Тверском бульваре.

Это основатель и бывший главный редактор националистического интернет-издания «Спутник и погром» Егор Просвирин. Ему было 35 лет.

Информацию о гибели Просвирина подтвердили его жена и политик Роман Юнеман.

Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы

Юнеман в комментарии изданию «Подъем» заявил, что встречался с журналистом две недели назад и не заметил ничего необычного в его состоянии.

«Он выпал из окна, это правда, деталей не знаю. Я его недели две назад видел, он был вполне в нормальном рабочем состоянии», - сказал политик.

Телеграм-канал 112 сообщает, что Просвирин проживал на Тверском бульваре в съемной квартире с семьей. В момент падения дома находилась его жена. Соседи рассказали, что слышали крики в квартире. Предположительно, журналист находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

По словам очевидцев, сначала Просвирин выбросил из окна нож и перцовый баллончик, а затем выпал из него сам.

Происшествия,Видео,Егор Просвирин,
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