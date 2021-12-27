Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы

25 декабря из окна седьмого этажа НМИЦ им. Вишневского в Москве выпал врач. Он получил тяжелые травмы и попал в реанимацию. По предварительным данным, 32-летний хирург был нетрезв. Полицейские осмотрели кабинет и не нашли следов борьбы. Окно повреждено не было.