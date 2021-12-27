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1 час назад

Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы

На Тверском бульваре в центре Москвы из окна выпал голый мужчина.

Как сообщает телеграм-канал Mash, https://t.me/breakingmash/30114 он упал на проезжую часть напротив ресторана «Армения».

По предварительным данным, мужчина погиб.

На видео, опубликованном Mash, видно, что на четвертом этаже здания открыта балконная дверь.

На место происшествия прибыла скорая помощь и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

25 декабря из окна седьмого этажа НМИЦ им. Вишневского в Москве выпал врач. Он получил тяжелые травмы и попал в реанимацию. По предварительным данным, 32-летний хирург был нетрезв. Полицейские осмотрели кабинет и не нашли следов борьбы. Окно повреждено не было.

Происшествия,Видео,
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