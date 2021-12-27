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30 минут назад

Стало известно о состоянии экипажа разбившегося в Удмуртии Ми-2

Пилот и пассажир упавшего под Ижевском вертолета Ми-2 живы. Как сообщает Telegram-канал Mash, после жесткой посадки первый травмировал спину, а второй испытывает проблемы с дыханием.

Стало известно о состоянии экипажа разбившегося в Удмуртии Ми-2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал пилот Дамир Гафуров, в полете вертолет стало вращать и он попытался выровнять машину. Ми-2 жестко приземлился в лесу под Азино. Гафуров сообщил об аварии диспетчеру, однако спасателям пока не удалось добраться до них. Оба выживших в крушении человека сильно замерзли и ждут помощи.

Напомним, что сообщение о крушении поступило около 14:15 из Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Известно, что воздушное судно в момент крушения проводило обследование нефтепровода. Принадлежность вертолета устанавливается.

По предварительным данным, вертолет вылетел из Казани. Информации о причинах падения воздушного судна нет.

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