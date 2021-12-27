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47 минут назад

Россиянина Дудникова приговорили к 11 годам тюрьмы в Белоруссии

Белорусский суд приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии усиленного режима по делу о разжигании вражды и призывам к действиям против нацбезопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянина Дудникова приговорили к 11 годам тюрьмы в Белоруссии
Фото: ВКонтактеВКонтакте

21-летний Дудников был арестован в Белоруссии в мае по подозрению в грубом нарушении общественного порядка. Позже ему предъявили новое обвинение - в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности.

По версии обвинения, Дудников опубликовал в одном из Telegram-каналов «не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера» для «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве». В прокуратуре утверждали, что он также призывал к захвату власти и массовым беспорядкам.

Александр Лукашенко называл Дудникова основным модератором Telegram-канала, созданного членами «спящих террористических ячеек» для насильственной смены власти в Белоруссии.

Белорусские СМИ сообщали о написанной Дудниковым явке с повинной.

Сам россиянин утверждал, что не участвовал в протестах после выборов в Белоруссии. Также он говорил, что его вынудили оговорить себя.

Происшествия,Александр Лукашенко,Генпрокуратура РФ,
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