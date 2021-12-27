Россиянина приговорили к 11 годам колонии в Белоруссии

В Белоруссии суд приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии усиленного режима по обвинению в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности, передает РИА Новости.

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Именно такой срок просил назначить Дудникову прокурор.

Его Дудников переехал в Белоруссию ради своей девушки. Он был задержан в мае. Сначала молодого человека обвиняли в организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему вменили озвучку роликов для оппозиции во время массовых протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов 2020 года.