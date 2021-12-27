Россиянин признался в убийстве девятилетней девочки спустя 24 года

В Челябинской области раскрыто убийство девятилетней девочки, совершенное в 1997 году. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фото: Следственный Комитет РФ Следственный Комитет РФ

В преступлении признался 59-летний местный житель, который сейчас отбывает наказание в колонии за другое совершенное убийство. Он раскрыл следователям детали и обстоятельства случившегося.

По данным следствия, преступление было совершено осенью 1997 года в частном доме подозреваемого в Брединском районе. Там он несколько раз ударил девочку по голове деревянной скалкой, после чего та скончалась на месте. Затем он спрятал ее тело в лесу.