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1 час назад

Есть выживший: в Удмуртии завершили поиски пропавшего Ми-2

В Удмуртии завершены поиски совершившего жесткую посадку Ми-2. Найдено место аварийного приземления вертолета. Об этом сообщили в МЧС.

Есть выживший: в Удмуртии завершили поиски пропавшего Ми-2
Фото: Александр Бречалов, "ВКонтакте"Александр Бречалов, "ВКонтакте"

«Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В поисковых работах участвовали порядка 300 человек и 80 единиц техники.

Вертолет Ми-2, вылетевший из Ижевска, аварийно сел в районе 15.00 (14.00 мск). Воздушное судно принадлежит Казанскому авиапредприятию, оно совершало облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

Происшествия,Александр Бречалов,
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