Есть выживший: в Удмуртии завершили поиски пропавшего Ми-2

В Удмуртии завершены поиски совершившего жесткую посадку Ми-2. Найдено место аварийного приземления вертолета. Об этом сообщили в МЧС.

Фото: Александр Бречалов, "ВКонтакте" Александр Бречалов, "ВКонтакте"

«Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В поисковых работах участвовали порядка 300 человек и 80 единиц техники.