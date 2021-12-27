Найден упавший в Удмуртии вертолет

В Удмуртии спасатели обнаружили упавший вертолет Ми-2. Оба человека живы, один без сознания, сообщает Telegram-канал Shot.

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Ранее сообщалось, что 35-летний командир воздушного судна Дамир Гафуров и пассажир Илья Хромов получили тяжелые травмы при жесткой посадке вертолета. Точные координаты россияне сообщить не смогли. По рации мужчины, как сообщается, говорили лишь одно: «Холодно! Холодно!»