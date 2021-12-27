Мог убить и раньше: что скрывали погибшие члены семьи в Канске

Знакомая семьи, найденной убитой в Канске, Валерия рассказала «Газете.Ru», что Светлана Куропаткина жаловалась на побои со стороны мужа. Она также отметила, сын убитой жаловался ее дочери на побои со стороны отца. По словам собеседницы, во втором классе мальчик пришел в школу с синяками и сказал одноклассникам, что его побил папа.

«Что руку на Светлану поднимал, знают все. Она была на работе в очках, чтоб синяков не было видно. Конечно, рассказывала об этом общим знакомым. И жаловалась, что сил нет с ним жить, что руку поднимает», — сказала она.

При этом другая знакомая семьи Ольга в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что никогда бы не подумала, что такое могло произойти.

«Отец [Николай Куропаткин] приходил [за дочерью в сад], но никогда с нами не общался и даже не здоровался. Жена не жаловалась на него никогда. Мама всегда была хорошая, вежливая, дочка была безумно хорошая. Семья приличная была. Никогда бы не подумала, что такое могло произойти», — отметила она.

В городе Канске (Красноярский край) нашли убитой семью из четырех человек, в том числе двух маленьких детей. Следователи обнаружили на телах колото-резаные ранения. По одной из версий, убийца – муж, который поссорился с женой из-за развода. Он зарезал супругу и их общих детей, а затем покончил с собой.

Убийство произошло в ночь на 27 декабря в квартире трехэтажного дома на улице Эйдемана. Соседка слышала в квартире звуки громкой ссоры, передавал РЕН ТВ, потом все стихло.

Утром в квартиру пришла бабушка, собирать внучку в школу и обнаружила семью убитой.

«Она выбежала, начала кричать на весь подъезд», — рассказала «Известиям» жительница дома.

По ее словам, женщина не дозвонилась в полицию и вызвала «скорую». В итоге о найденных телах полиции сообщила хозяйка квартиры, где жили убитые.

Среди погибших опознали 38-летнего Николая Куропаткина, его 35-летнюю супругу Светлану, их 11-летнего сына и 7-летнюю дочь. На телах нашли колото-резаные ранения.

По одной из версий следствия, убийца – сам Куропаткин. Супруги разводились, мужчина жил отдельно (по словам соседей, убитая женщина с детьми переехала в дом на Эйдемана недавно). Накануне Куропаткин пришел навестить жену. В итоге он зарезал ее и детей, после чего, как считает СК, свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии). Сейчас на месте работают криминалисты.

«Я такого о нем не мог и подумать»

Куропаткин работал в компании «Сервионик», знакомые семьи описывают предполагаемого убийцу как спокойного и адекватного человека

«Он очень спокойный, уравновешенный человек. <…> [Мы] дружили с ним, [мы] с одного района и школы. Знаете, эта ситуация для меня как гром среди ясного неба.



Я такого от него даже нафантазировать не смог бы. <…> Когда [я] узнал про это, даже не мог сопоставить его с этой ситуацией. Что могло произойти такого, что он так поступил, я даже не знаю», — рассказал «Газете.Ru» бывший одноклассник Куропаткина Олег.

По его словам, он не слышал о каких-то проблемах в семье друга.

Жена Куропаткина Светлана работала в детском саду, в тот же сад ходила до школы ее дочка, которая только в этом году пошла в первый класс. Коллеги Светланы вспоминают семью Куропаткиных с теплом.

«Она [Светлана] была очень-очень яркой женщиной, с большой и теплой душой. У детей она любимый педагог, как и малышей, так и у более взрослых. <…> Родители за это ее ценили, в день воспитателя знаете сколько у нее цветов всегда и подарков было?» — отмечают сотрудники садика.

Воспитательница погибшей девочки Ольга в беседе с «Газетой.Ru» описала мужа Светланы как тихого мужчину, который приходил в садик за дочкой. По ее словам, он никогда не общался с коллегами жены и даже не здоровался с ними.

«Жена не жаловалась на него никогда», — уточнила она.

Однако, если для знакомых семья Куропаткиных выглядела благополучной, то дома у них дела обстояли совсем не так. Как пишет Telegram-канал Mash, Куропаткин сильно пил, избивал жену и детей. В итоге супруга увезла от него детей и в сентябре подала на развод. Суд должен был рассмотреть расторжение брака 19 января.

«Она сбежала от него [мужа] с детьми в один прекрасный момент, видеться им не разрешала после всего. Он ее раньше бил сильно, она долго терпела. Детей, насколько знаю, сильно не трогал, но им тоже перепадало», — подтвердила «КП-Красноярск» бывшая соседка семьи Ольга.

По ее словам, после развода Светлана стала выглядеть счастливее и даже собиралась снова выйти замуж. Женщина хотела оставить детей себе, отмечает РЕН ТВ, но ее муж был с этим не согласен.

Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры в Канске Красноярского края, где ранее были обнаружены тела четырёх человек.

На видео сотрудники ведомства осматривают место преступления.

Подозреваемый в убийстве жены и двоих детей в Канске Николай Куропаткин, тоже найденный мёртвым, пережил самоубийство отца, рассказала его соседка «МК в Красноярске». По её словам, отец Николая избивал его и мать.

Отец его был ужасным человеком. Бил его и мать. Сидел. И в итоге покончил с собой у них в квартире. Родители мои говорят, что мёртвого отца обнаружил Коля. Мама его умерла от рака, — сообщила собеседница.

Она добавила, что после периода счастливой внешне жизни в семье Куропаткиных начались ссоры. Жена Николая Светлана уезжала от него минимум пять раз, но возвращалась. В дом на улице Эйдемана, где семью нашли убитой, она и уехала после последней ссоры.

Коля был верующим человеком. Всегда всем помогал. Я 23 года прожила в одном подъезде с ним. Никто никогда не слышал, чтобы он повышал голос, даже когда дети не слушались, — описала женщина подозреваемого.

При этом в Следственном комитете заявили, что отрабатываются и другие версии случившегося, например, что убийцей мог быть посторонний.

Житель Канска, зарезавший свою семью, сильно избил свою жену в октябре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на главного полицейского края Александра Речицкого.

Среди погибших опознали 38-летнего Николая Куропаткина, его 35-летнюю супругу Светлану, их 11-летнего сына и 7-летнюю дочь. На телах убитых нашли колото-резаные ранения.

По словам Речицкого, Светлана уже жаловалась правоохранителям на побои от мужа осенью. Тогда материалы были переданы в суд. В конечном счете Николаю назначили штраф в размере 5 тыс. рублей.

После бытового насилия супруга убежала от мужа, взяв с собой детей и не сказав, где теперь живет.

Подозреваемый в убийстве жены и двоих детей в Канске Николай Куропаткин был религиозным человеком, сообщил «360» родственник погибшей. По его словам, супруга вероятного убийцы, тело которого также было найдено на месте происшествия, жаловалась на насилие в семье и трудности в отношениях.

Про таких говорят «старовер», что-то такое. Что-то про религию мог рассказать, про иконы, какие-то лечебные травы. Но это мне было неинтересно, и мы с ним не общались. Были у них драки, выгонял её из дома, по словам жены. Подробностей я не знал, — сказал родственник погибшей.

Вероятный убийца жены и двоих детей семи и 11 лет Николай Куропаткин не производил впечатления неадекватного человека, рассказал NEWS.ru знакомый покойного, у которого тот заказывал «машинку для измельчения трав». По предварительным данным, Куропаткин убил супругу и детей, его тело также нашли на месте ЧП в Канске (Красноярский край).

Николай Викторович был моим клиентом. Он заказывал машинку для измельчения трав. Насколько я знаю, он выращивал табак в саду или где-то ещё. <...> Заказывал летом, приобрёл по переписке, созванивались. По общению — адекватный человек, никаких отклонений, психозностей не наблюдалось. Вполне адекватный человек, — подчеркнул собеседник.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве супругов и двух их детей в городе Канск Красноярского края, сообщается на сайте СК РФ.