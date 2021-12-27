Выбросившему голову знакомого в окно вынесли приговор

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в ночное время 31 декабря 2020 года между потерпевшим и его 51-летним знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков возникла ссора, в результате которой подсудимый повалил потерпевшего на пол, оглушил его, после чего нашел в квартире нож и отчленил им от тела голову, от чего наступила смерть потерпевшего на месте происшествия», – сообщает СУСК по Новосибирской области.