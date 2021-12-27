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1 час назад

Сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию

В Воронежской области сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию и изъяли около 30 килограммов мефедрона и более 1,5 тонны химических реактивов. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по области.

Сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Силовики задержали 25-летних мужчину и женщину, которые организовали у себя дома производство наркотиков. В ходе обысков, помимо запрещенных веществ и реактивов, у них изъяли лабораторное оборудование.

На задержанных завели дело по статье 228 («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ. Во время следствия они будут находиться в СИЗО.

20 декабря сообщалось, что в Вологодской области сотрудники МВД России и бойцы спецназа задержали двоих граждан, подозреваемых в организации крупнейшей за 30 лет нарколаборатории в регионе. В одном из частных домов заброшенной деревни полицейские обнаружили около 15 килограммов мефедрона, более трех тонн прекурсоров (веществ, используемых для изготовления и переработки наркотиков) и специальное оборудование.

Происшествия,ФСИН,ФСБ,МВД,Lenta.ru,
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