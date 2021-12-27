В Воронежской области сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию и изъяли около 30 килограммов мефедрона и более 1,5 тонны химических реактивов. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по области.

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Силовики задержали 25-летних мужчину и женщину, которые организовали у себя дома производство наркотиков. В ходе обысков, помимо запрещенных веществ и реактивов, у них изъяли лабораторное оборудование.

На задержанных завели дело по статье 228 («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ. Во время следствия они будут находиться в СИЗО.