Депутата нашли мертвым на берегу реки

Тело 61-летнего депутата городской думы Арамили (Свердловская область) Валерия Блинова найдено у реки. Об этом сообщают «Арамильские вести» в своем паблике «ВКонтакте». По некоторым данным, он возвращался домой в позднее время.
«Тело народного избранника было обнаружено возле реки на улице Пролетарская. По данным коллег, он возвращался домой один в позднее время. Похороны назначены на вторник» — сообщает паблик в «ВКонтакте» «Арамильские вести».
По данным издания, обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, идет следствие. В пресс-службе свердловского управления МВД URA.RU рассказали, что смерть не носит криминальный характер. В пресс-службе следственного комитета отметили, что проводится проверка, все обстоятельства смерти выясняются.