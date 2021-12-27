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50 минут назад

Свердловский депутат найден мертвым на берегу реки

Тело 61-летнего депутата городской думы Арамили (Свердловская область) Валерия Блинова найдено у реки. Об этом сообщают «Арамильские вести» в своем паблике «ВКонтакте». По некоторым данным, он возвращался домой в позднее время.

Депутата нашли мертвым на берегу реки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тело народного избранника было обнаружено возле реки на улице Пролетарская. По данным коллег, он возвращался домой один в позднее время. Похороны назначены на вторник» — сообщает паблик в «ВКонтакте» «Арамильские вести».

По данным издания, обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, идет следствие. В пресс-службе свердловского управления МВД URA.RU рассказали, что смерть не носит криминальный характер. В пресс-службе следственного комитета отметили, что проводится проверка, все обстоятельства смерти выясняются.

Пожаловавшегося на пытки в полиции нашли обезглавленным

Происшествия,Валерий Блинов,СКР,МВД,
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