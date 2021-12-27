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57 минут назад

ФСБ ликвидировала в российском городе действовавшую восемь лет ячейку радикалов

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) завершено расследование дела двух местных жителей, обвиняемых в создании террористической ячейки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

ФСБ ликвидировала действовавшую восемь лет ячейку радикалов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, в 2012 году двое приверженцев радикальной формы течения ислама создали в городе Нефтеюганске ячейку международной террористической организации. Уголовное дело в отношении одного из организаторов группы выделено в отдельное производство.

В свою деятельность они вовлекли еще одного участника, ставшего обвиняемым. Ячейка радикалов существовала восемь лет, пока в 2020 году ее не ликвидировали сотрудники ФСБ.

Оперативники установили, что злоумышленники приглашали своих знакомых на встречи и под видом религиозной деятельности убеждали их поддержать радикалов и присоединиться к террористической группе.

Уголовное дело направлено в суд.

Происшествия,ФСБ,
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