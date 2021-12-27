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1 час назад

Горящий бензовоз на Киевском шоссе в ТиНАО сняли на видео

На Киевском шоссе в ТиНАО горит бензовоз с цистерной пропана. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, разместившие снятые очевидцами кадры с места происшествия, на которых виден охваченный пламенем большегруз.

«На 34 км Киевского шоссе предварительно произошло возгорание бензовоза на проезжей части. На месте работают оперативные службы. Затруднено движение в сторону центра», – говорится в сообщении департамента столичного транспорта в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина взорвал легковой автомобиль на Кубани.

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