Горящий бензовоз на Киевском шоссе в ТиНАО сняли на видео

На Киевском шоссе в ТиНАО горит бензовоз с цистерной пропана. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, разместившие снятые очевидцами кадры с места происшествия, на которых виден охваченный пламенем большегруз.
«На 34 км Киевского шоссе предварительно произошло возгорание бензовоза на проезжей части. На месте работают оперативные службы. Затруднено движение в сторону центра», – говорится в сообщении департамента столичного транспорта в Telegram-канале.
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