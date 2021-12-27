Суд продлил арест Ивану Сафронову

Мосгорсуд в понедельник продлил срок содержания под стражей советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову , обвиняемому в государственной измене, до 7 апреля 2022 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сафронову срок содержания под стражей до 7 апреля 2022 года", - сказали в суде. Предыдущий срок ареста Сафронова истекал 7 января 2022 года.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. В настоящий момент расследование дела завершено, стороны знакомятся с материалами дела.