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40 минут назад

Суд продлил арест Ивану Сафронову до 7 апреля

Мосгорсуд в понедельник продлил срок содержания под стражей советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, до 7 апреля 2022 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

Суд продлил арест Ивану Сафронову
Фото: ТАССТАСС

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сафронову срок содержания под стражей до 7 апреля 2022 года", - сказали в суде. Предыдущий срок ареста Сафронова истекал 7 января 2022 года.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. В настоящий момент расследование дела завершено, стороны знакомятся с материалами дела.

Происшествия,Иван Сафронов,Роскосмос,Мосгорсуд,Ведомости,
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