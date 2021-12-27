В Новой Москве загорелся грузовик с пропаном

В Новой Москве на 36-ом километре Киевского шоссе загорелся грузовик с пропаном. Как сообщает РЕН ТВ, на данный момент движение вокруг места, где находится автомобиль, перекрыто, сотрудники экстренных служб ликвидируют возгорание.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что грузовик стоит возле обочины, а рядом с ним стоит, предположительно, водитель. Пострадал ли он при пожаре — неизвестно.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, существует угроза взрыва. Движение перекрыто в обе стороны, пожарные тушат горящий автомобиль издалека.
Напомним, что в конце ноября на МКАДе водитель BMW в попытке скрыться от полиции устроил массовое ДТП, после которого один из автомобилей загорелся. В итоге водителя BMW получилось остановить и задержать — в багажнике его машины обнаружили несколько килограммов наркотиков.