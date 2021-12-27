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42 минуты назад

Водитель выбил зубы росгвардейцу за сделанное замечание в центре Петербурга

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло нападение на сотрудника Росгвардии.

Водитель выбил зубы росгвардейцу в Петербурге
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

26 декабря около 13.00 находившийся за рулем Hyundai Accent неизвестный в ходе дорожного конфликта выбил два зуба росгвардейцу, который сделал ему замечание за нарушение ПДД. Инцидент произошел на углу Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы, рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах.

Вскоре после инцидента был объявлен план «Перехват». Ведется розыск преступника. Проводится проверка.

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Напомним, в ноябре сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников в Петербурге. Один из подозреваемых наехал на сотрудника спецназа на машине и скрылся, но позднее был задержан. Он объяснил свой поступок «испугом». Погибшего при исполнении в Петербурге росгвардейца наградили посмертно.

Происшествия,Росгвардия,МВД,
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