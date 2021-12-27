Студентов эвакуировали из общежития МАДИ в Москве

Студентов эвакуировали из общежития Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) в столице из-за возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Проводится эвакуация общежития МАДИ в Кочновском проезде из-за возгорания", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар произошел в одной из комнат, его общая площадь составила три квадратных метра. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.