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1 час назад

Студентов эвакуируют из общежития МАДИ в столице из-за возгорания

Студентов эвакуировали из общежития Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) в столице из-за возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Студентов эвакуировали из общежития МАДИ в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проводится эвакуация общежития МАДИ в Кочновском проезде из-за возгорания", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар произошел в одной из комнат, его общая площадь составила три квадратных метра. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Ранее сообщалось, что более 300 человек эвакуировали из лицея в Южно-Сахалинске из-за пожара. По данным спасателей, задымление произошло в результате короткого замыкания в электрощите. Из-за ЧП детей отправили на дистанционное обучение.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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