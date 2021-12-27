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1 час назад

Скрывавшегося от полиции футболиста задержали во время матча

Полиция задержала скрывавшегося от колонии футболиста во время матча в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальном сайте ГУФСИН России по Свердловской области.

Российского футболиста задержали во время матча
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2008 году разыскиваемый был осужден по статье 162 УК РФ («Разбой»). Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Однако на оглашение приговора осужденный не явился и был объявлен в федеральный розыск.

Полиции стало известно, что разыскиваемый гражданин будет принимать участие в матче в рамках регулярного мини-футбольного чемпионата Екатеринбурга. Игрока задержали на стадионе и доставили в СИЗО.

10 декабря стало известно, что в Санкт-Петербурге объявили в розыск бойца смешанного стиля (ММА) Бунеда Тухтаева. При задержании он избил полицейского и попытался скрыться. Однако его удалось задержать и доставить в участок. Оттуда Тухтаев сумел сбежать.

Происшествия,ФСИН,
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