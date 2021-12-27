Знакомые рассказали подробности об убитой под Красноярском семье

Знакомые Светланы Куропаткиной, тело которой было найдено в квартире в Канске, рассказали о взаимоотношениях девушки в семье. Погибшая работала воспитателем в детском саду, сообщает KP.ru.

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Напомним, в Канске 26 декабря в одной из квартир на улице Эйдемана были найдены тела четырех человек: 35-летней Куропаткиной, ее двоих детей 7 и 11 лет, а также ее мужа, с которым она была в процессе развода. Со всеми погибшими жестоко расправились – на телах были обнаружены множественные колото-резанные ранениями.

На работе Светланы рассказали, что она никогда не жаловалась на супруга, а он в свою очередь позволял ей вести активную жизнь - отдыхать одной, заниматься спортом, встречаться с подругами.

«Знаю Светлану несколько лет всего – она была очень-очень яркой женщиной, с большой и теплой душой. У детей она любимый педагог, как и малышей, так и у более взрослых. <…> Никто не понимает, что произошло. Семья у нее была адекватная, мужчину пару раз видела, очень хорошее впечатление произвел», — поделилась одна из коллег погибшей.

Однако у соседки Куропаткиной сложилось не такое позитивное мнение о ее муже. Она сообщила, что в семье имело место насилие.

«Она сбежала от него (супруга - Прим. ред.) с детьми в один прекрасный момент, видеться им не разрешала после всего. Он её раньше бил сильно, она долго терпела. Детей, насколько знаю, сильно не трогал, но им тоже перепадало. У Светланы резко все хорошо стало, ожила она, счастливая ходила. Я слышала, что даже вроде замуж вышла или собиралась», - рассказала соседка Куропаткиной.