Россиянин с супругой отдали лжебанкирам 12 млн рублей

Сотрудник одной из ведущих ракетно-космических фирм России и его гражданская супруга стали жертвами мошенников. Москвичи отдали лжебанкирам в общей сложности более 12 миллионов рублей, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Александр Казаков / Коммерсантъ

По имеющейся информации, мошенники, представившиеся сотрудниками банка, связались с женщиной и сообщили, что неизвестные лица оформили на ее имя множество кредитов. Чтобы помешать злоумышленникам, они посоветовали россиянке взять новый. Женщина поверила им и оформила сразу два кредита. После этого она сняла деньги и перевела их на «безопасные счета».

Далее мошенники посоветовали москвичке привязать все карты к приложению Wallet — якобы для сохранности денег. Они создали чат в WhatsApp, куда пригласили свою жертву и ее гражданского мужа. В ходе переписки мужчине сообщили, что на него также оформили кредит, и попросили действовать по той же схеме. Мужчина перевел аферистам более семи миллионов рублей, а в общей сумме пара отдала им почти в два раза больше.

Когда москвичи догадались об обмане, они обратились в полицию.

Ранее россиянам дали советы о мерах предосторожности при общении с мошенниками.