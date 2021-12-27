Россиянина застрелили во время чаепития в кафе

В Екатеринбурге в кафе у автобусной остановки «Билимбаевская» застрелили 56-летнего мужчину. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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По данным следствия, преступление было совершено вечером 24 декабря в Железнодорожном районе города. Мужчина пил чай за столиком в точке быстрого обслуживания. Внезапно в кафе вошел неизвестный в синей куртке, черной маске, с капюшоном на голове. Он ранил потерпевшего, после чего тот скончался. Неизвестный скрылся с места преступления.

По факту случившегося было заведено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Киллеру грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.