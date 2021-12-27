На Кубани неизвестный мужчина взорвал автомобиль средь бела дня. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший кадры с места событий. На записи видно, как человек проводит какие-то манипуляции с транспортным средством, а затем убегает прочь. Через некоторое время в машина сдетонировала.
Сейчас полиция занимается поисками мужчины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным телеканала, все было утроено ради эффектного ролика.
Ранее сообщалось, что московском торговом центре посетитель угрожал охранникам гранатой. Мужчина украл товар и не захотел расплачиваться за него после того, как был пойман с поличным.