На Кубани неизвестный мужчина взорвал автомобиль средь бела дня. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший кадры с места событий. На записи видно, как человек проводит какие-то манипуляции с транспортным средством, а затем убегает прочь. Через некоторое время в машина сдетонировала.

Сейчас полиция занимается поисками мужчины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным телеканала, все было утроено ради эффектного ролика.