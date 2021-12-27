В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
49 минут назад

Смерть пропавшего в Турции россиянина признали несчастным случаем

Следствие, которое вело расследование смерти россиянина Макара Рагина в Турции, признало произошедшее несчастным случаем. Об этом мать Рагина рассказала изданию Baza.

Названа причина смерти пропавшего в Турции россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В правоохранительных органах считают, что он сам упал со скалы. Неподалеку от тела нашли рюкзак, в котором были все вещи молодого человека.

Тем не менее, дело пока не закрывают. 20-летний россиянин пропал летом этого года. Он прилетел в Стамбул в ночь на 16 июля и должен был сесть на обратный самолет вечером 29 июля, отправившись в Вильнюс.

Раскрыты подробности убийства семьи в Красноярском крае

В номере петербуржца в отеле обнаружили вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля Coskun House, однако, ночевать он не вернулся. Через 9 дней его тело обнаружили в районе скал на острове Бургазада около столицы Турции.

Происшествия,МВД,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители