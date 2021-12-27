В московском метро пассажир ударился головой о движущийся поезд. Инцидент произошел накануне вечером на станции «Владыкино» столичной подземки. Запись с камеры видеонаблюдения публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На кадрах видно, что мужчина ударился о проходящий мимо состав, после чего упал на платформу. Пострадавшего госпитализировали. О его состоянии информации пока нет. Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция.