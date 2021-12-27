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1 час назад

Мужчина ударился головой о движущийся поезд в метро: видео

В московском метро пассажир ударился головой о движущийся поезд. Инцидент произошел накануне вечером на станции «Владыкино» столичной подземки. Запись с камеры видеонаблюдения публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На кадрах видно, что мужчина ударился о проходящий мимо состав, после чего упал на платформу. Пострадавшего госпитализировали. О его состоянии информации пока нет. Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что из-за дорожного затора в Москве пассажирам автобусов пришлось добираться пешком.

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