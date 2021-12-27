Угрожавший гранатой посетитель московского ТЦ попал на видео

В Москве полицейские задержали мужчину, который пришел в торговый центр с гранатой. Посетитель ТЦ «Метрополис» устроил панику, пригрозив охранникам торгового заведения предметом, похожим на боеприпас. Соответствующие кадры появились в распоряжении издания «Известия» .

Как уточняется, охранник поймал вора в магазине «Золотое яблоко» и отвел в подсобное помещение, где нарушителю предложили заплатить за товар. Однако злоумышленник решать вопрос мирным путем не стал. С криками «вызывай» (полицию), он извлек гранату.