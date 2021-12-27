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1 час назад

Спасенный водителем ребенок в 32-градусный мороз попал на видео

В Хабаровском крае водитель спас от переохлаждения трехлетнего мальчика, который находился раздетый на улице в 32-градусный мороз. Инцидент произошел в городе Амурске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказалось снятое мужчиной видео.

Спасенного ребенка осмотрели медики, после чего доставили в домой. По предварительным сведениям, он провел немного времени на холоде и, к счастью, не успел получить обморожение.

По данным прокуратуры, семья малыша на учете не состоит. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Происшествия,Видео,
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