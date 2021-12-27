Четверо пострадали при нападении в мечети в Афганистане

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом в шиитской мечети в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщил в понедельник телеканал Kabul News, со ссылкой на заявление силовиков.

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По их данным, инцидент произошел в воскресенье после полудня в одноименном административном центре провинции Кандагар. Нападавший, чье имя не раскрывается, ранил ножом четверых прихожан. Силам безопасности удалось его задержать. Является ли он членом какой-либо радикальной группировки, канал не уточнил.