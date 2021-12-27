Появилось видео с места убийства семьи с детьми в Канске

В квартире жилого дома в городе Канске Красноярской области обнаружили тела четырех человек, в том числе двух детей. Все погибшие являются членами семьи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео с места происшествия.

По предварительным данным, на женщину и детей семи и одиннадцати лет совершил нападение ее супруг. После мужчина покончил с собой. Как уточняет канал, о случившейся трагедии в полицию сообщила бабушка, когда вернулась домой. В тот момент вся семья уже была мертва.