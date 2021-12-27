Раскрыта личность угрожавшего взорвать ТЦ «Метрополис» в Москве

Мужчиной, который угрожал взорвать гранату в торговом центре «Метрополис», оказался 47-летний Салман Юнусов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, полицейские задержали его в квартире, находящейся в семи километрах от ТЦ.
Вечером 26 декабря мужчина украл туалетную воду в одном из магазинов «Метрополиса» и был остановлен охранниками. Он достал из кармана предмет, похожий на гранату, и начал угрожать взрывом.
После этого всех посетителей ТЦ эвакуировали из здания.
По данным SHOT, заметившие кражу охранники магазина отвели мужчину в помещение для досмотра, а когда попытались обыскать, он достал похожий на гранату предмет (была ли она настоящей, не уточняется).
По информации канала, охранники сразу предупредили сотрудников ТЦ и покупателей об опасности. Пока людей эвакуировали, Юнусов сбежал. Задержали его через несколько часов в квартире на улице Башиловской.