Раскрыта личность угрожавшего взорвать ТЦ «Метрополис» в Москве

Мужчиной, который угрожал взорвать гранату в торговом центре «Метрополис», оказался 47-летний Салман Юнусов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, полицейские задержали его в квартире, находящейся в семи километрах от ТЦ.

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Вечером 26 декабря мужчина украл туалетную воду в одном из магазинов «Метрополиса» и был остановлен охранниками. Он достал из кармана предмет, похожий на гранату, и начал угрожать взрывом.

После этого всех посетителей ТЦ эвакуировали из здания.

По данным SHOT, заметившие кражу охранники магазина отвели мужчину в помещение для досмотра, а когда попытались обыскать, он достал похожий на гранату предмет (была ли она настоящей, не уточняется).