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48 минут назад

Назван возможный убийца семьи под Красноярском

Назван возможный убийцы семьи в городе Канске Красноярского края. Как сообщат «КП» со ссылкой на собственные источники, погибшими оказались женщина, ее дочь, сын и сожитель, а убийцей может быть экс-супруг убитой Николай Куропаткин.

Назван возможный убийца семьи под Красноярском
Фото: ТАССТАСС

Тела погибших обнаружила бабушка, которая пришла к ним домой, чтобы собрать внуков в школу. В дом, где случилась трагедия, семья переехала совсем недавно и еще не успела познакомиться с соседями. По предварительной информации, убийство совершил экс-супруг женщины — Куропаткин. Он якобы хладнокровно расправился с бывшей женой, ее детьми и новым сожителем.

Как сообщает Telegram-канал «Kras Mash», знакомые погибшей семьи рассказали, что еще в сентябре женщина подала на развод с мужем и увезла детей. Николая же они называют спокойным, однако в школе рассказывают, что он избивал жену, сына и дочь, а также часто выпивал.

Напомним, что тела взрослых и детей с колото-резанными ранениями обнаружили 27 декабря. Погибших нашли в квартире в одном из трехэтажных домов на улице Эйдмана.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В настоящий момент ведется расследование, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Происшествия,СКР,МВД,
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