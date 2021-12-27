Раскрыты подробности убийства семьи в Красноярском крае

Убийство женщины и двух детей в Канске на востоке Красноярского края мог совершить муж убитой женщины. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

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Соседка слышала в квартире убитых сильную ссору и ругань, но позже все крики резко прекратились. Женщина увидела открытую дверь в квартиру соседей и обнаружила там тела четырех человек. В убийстве подозревают мужа убитой женщины - мужчину 1983 года рождения.

Жертвами преступления оказались его жена 1986 года рождения и двое детей - мальчик 2010 года рождения и девочка 2014 года рождения.

По информации телеканала, супруги разводились и поссорились из-за детей. Жена планировала оставить детей у себя, а муж не хотел расставаться с ними. Следствие предполагает, что во время ссоры мужчина схватил нож и зарезал членов семьи, а потом покончил с собой.

Ранее стало известно, что в Канске на востоке Красноярского края обнаружили убитой семью из четырех человек, в том числе двух детей. В СК сообщили, что в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела.