Заявивший об избиении росгвардейцами пожарный пропал

Заявивший об избиении сотрудниками Росгвардии пожарный Алексей Попов из Бурятии пропал. Об этом сообщает издание "Сибирь. Реалии" (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) со ссылкой на заявление правозащитницы Надежды Низовкиной.

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Правозащитница сообщила, что Попов уже больше недели не отвечает на телефонные звонки. Она также добавила, что мужчина жаловался на угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов после подачи в Следственный комитет заявления. Как рассказал Алексей Попов, в начале августа текущего года сотрудники Росгвардии без оснований остановили его в собственном дворе и пытались отобрать деньги.

По версии мужчины, силовики несколько часов избивали его, оскорбляли и угрожали изнасиловать служебной дубинкой. После его оставили на ночь в камере без оказания медицинской помощи. Попов говорит, что всю ночь он испытывал сильные боли. Через сутки его отвезли сразу в суд, где признали виновным в неповиновении полиции и назначили штраф.

По информации издания, судья отказалась заслушать очевидцев и соседей Попова, которые хотели подтвердить, что он сопротивления не оказывал. Ранее сообщалось, что житель Кызыла напугал полицейского "ВИЧ"-плевком и угнал его машину.