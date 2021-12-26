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20 минут назад

В МВД раскрыли подробности инцидента с угрозой взрыва в московском ТЦ

Мужчина, угрожавший взорвать гранату в торговом центре в Москве, скрылся при попытке задержания. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

Раскрыты подробности инцидента с угрозой взрыва в московском ТЦ
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Мужчина пытался похитить в ТЦ на Ленинградском шоссе товар, при задержании показал охране предмет, похожий на гранату, после скрылся», - цитирует сообщение МВД РИА Новости.

Судя по фотографиям очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники полиции с собакой.

Момент эвакуации торгового центра «Метрополис» в Москве попал на видео. На кадрах видно, что люди выбегают из ювелирного магазина, в котором, предположительно, находится мужчина, угрожавший взорвать гранату.

Происшествия,МВД,РИА Новости,
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