Раскрыты подробности инцидента с угрозой взрыва в московском ТЦ

Мужчина, угрожавший взорвать гранату в торговом центре в Москве, скрылся при попытке задержания. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

«Мужчина пытался похитить в ТЦ на Ленинградском шоссе товар, при задержании показал охране предмет, похожий на гранату, после скрылся», - цитирует сообщение МВД РИА Новости.

Судя по фотографиям очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники полиции с собакой.