Раскрыты подробности инцидента с угрозой взрыва в московском ТЦ

Мужчина, угрожавший взорвать гранату в торговом центре в Москве, скрылся при попытке задержания. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.
«Мужчина пытался похитить в ТЦ на Ленинградском шоссе товар, при задержании показал охране предмет, похожий на гранату, после скрылся», - цитирует сообщение МВД РИА Новости.
Судя по фотографиям очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники полиции с собакой.
Момент эвакуации торгового центра «Метрополис» в Москве попал на видео. На кадрах видно, что люди выбегают из ювелирного магазина, в котором, предположительно, находится мужчина, угрожавший взорвать гранату.