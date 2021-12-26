Заявивший об избиении сотрудниками Росгвардии россиянин пропал

В Бурятии пропал пожарный Алексей Попов, ранее заявивший об избиении сотрудниками Росгвардии. Об этом со ссылкой на заявление правозащитницы россиянина Надежды Низовкиной пишет издание «Сибирь. Реалии» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

По словам женщины, Попов уже больше недели не отвечает на телефонные звонки. Она сообщила, что обеспокоена пропажей своего подзащитного, поскольку до этого мужчина жаловался на угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов после подачи в Следственный комитет заявления на росгвардейцев.

По версии Алексея Попова, в начале августа сотрудники Росгвардии без оснований остановили его в собственном дворе и пытались отобрать деньги, после чего несколько часов избивали его, называя «чуркой» и угрожая изнасиловать служебной дубинкой. Они оставили его на ночь в камере, отказавшись вызвать скорую помощь и дать обезболивающее.

Спустя почти сутки после задержания полицейские увезли его из отдела сразу в суд, где признали виновным в неповиновении полиции и назначили штраф. Как утверждает издание, судья отказалась заслушать очевидцев, соседей и знакомых Попова, которые могли подтвердить, что сопротивления он не оказывал.