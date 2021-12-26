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58 минут назад

Заявивший об избиении сотрудниками Росгвардии россиянин пропал

В Бурятии пропал пожарный Алексей Попов, ранее заявивший об избиении сотрудниками Росгвардии. Об этом со ссылкой на заявление правозащитницы россиянина Надежды Низовкиной пишет издание «Сибирь. Реалии» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Заявивший об избиении сотрудниками Росгвардии россиянин пропал
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По словам женщины, Попов уже больше недели не отвечает на телефонные звонки. Она сообщила, что обеспокоена пропажей своего подзащитного, поскольку до этого мужчина жаловался на угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов после подачи в Следственный комитет заявления на росгвардейцев.

По версии Алексея Попова, в начале августа сотрудники Росгвардии без оснований остановили его в собственном дворе и пытались отобрать деньги, после чего несколько часов избивали его, называя «чуркой» и угрожая изнасиловать служебной дубинкой. Они оставили его на ночь в камере, отказавшись вызвать скорую помощь и дать обезболивающее.

Спустя почти сутки после задержания полицейские увезли его из отдела сразу в суд, где признали виновным в неповиновении полиции и назначили штраф. Как утверждает издание, судья отказалась заслушать очевидцев, соседей и знакомых Попова, которые могли подтвердить, что сопротивления он не оказывал.

В конце ноября стало известно, что в Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника регионального управления Росгвардии, который избил защитным шлемом местного жителя и затем случайно убил его при задержании. Теперь его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 293 УК РФ («Халатность») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Уголовное дело отдано в суд.

Происшествия,Алексей Попов,Росгвардия,Минюст РФ,СКР,МВД,
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