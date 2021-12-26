Опубликовано видео допроса подозреваемого в поджоге «Ленты» в Томске

Опубликовано видео допроса подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Пушкина в Томске.

На кадрах подозреваемый признается, что специально пошел в магазин, чтобы устроить там пожар. По словам мужчины, он взял в магазине горелку, растворитель и поджег отдел пиротехники.

Ранее сообщалось, что подозреваемый был задержан «по горячим следам» на одной из улиц Томска. Им оказался местный житель1994 года рождения. По данным Telegram-канала Shot, подозреваемого зовут Денис Захаров.