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36 минут назад

Опубликовано видео допроса подозреваемого в поджоге «Ленты» в Томске

Опубликовано видео допроса подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Пушкина в Томске.

На кадрах подозреваемый признается, что специально пошел в магазин, чтобы устроить там пожар. По словам мужчины, он взял в магазине горелку, растворитель и поджег отдел пиротехники.

Ранее сообщалось, что подозреваемый был задержан «по горячим следам» на одной из улиц Томска. Им оказался местный житель1994 года рождения. По данным Telegram-канала Shot, подозреваемого зовут Денис Захаров.

25 декабря в томской «Ленте» в отделе пиротехники гипермаркета произошло возгорание и начался взрыв фейерверков.

Происшествия,Пожары,Видео,Денис Захаров,"Лента",
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