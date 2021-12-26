Следствие попросило изменить меру пресечения Хованскому

Следствие попросило суд сменить меру пресечения блогеру Юрию Хованском и выпустить его из СИЗО . Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков. Заседание по делу состоится 29 декабря.

Хованский летом этого года был задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в оправдании терроризма. По данным следствия. Он исполнил песню, в тексте которой оправдываются действия боевиков, захвативших заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году. После этого блогера включили в список экстремистов и террористов.