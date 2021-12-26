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50 минут назад

Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Хованскому

Следствие попросило суд сменить меру пресечения блогеру Юрию Хованском и выпустить его из СИЗО. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков. Заседание по делу состоится 29 декабря.

Следствие попросило изменить меру пресечения Хованскому
Фото: СК РФСК РФ

«Следствие просит изменить Юрию Хованскому меру пресечения с содержания под стражей. Заседание состоится 29 декабря. Защищает Хованского адвокат Александр Передрук», - сообщил Чиков в своем Telegram-канале.

Хованский летом этого года был задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в оправдании терроризма. По данным следствия. Он исполнил песню, в тексте которой оправдываются действия боевиков, захвативших заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году. После этого блогера включили в список экстремистов и террористов.

Происшествия,Юрий Хованский,ФСИН,
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