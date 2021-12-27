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1 час назад

В Ленобласти 90-летняя ветеран провела в застрявшем лифте девять часов

В деревне Колтуши Ленинградской области 90-летняя ветеран войны Ануза Сидорова девять часов ждала спасателей в застрявшем лифте, пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".

В Ленобласти 90-летняя ветеран провела в лифте девять часов
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Пенсионерка возвращалась с прогулки, зашла в лифт, а тот застрял. Она много раз звонила диспетчеру, однако та отвечала, что передала запрос соответствующим службам, и просила ждать их прибытия.

"Что, говорит, без конца звонить, надоедать? Она мне так сказала, ждите, ждите без конца", — рассказала фрагмент беседы с диспетчером Сидорова.

Ветеран отметила, что за девять часов в тесном помещении что у нее поднялось давление, ей было очень жарко, она с трудом оставалась на ногах и сильно вспотела. Родственники не могли найти пропавшую пенсионерку, звонили в больницы, обратились в полицию и "Лизу Алерт".

В один момент ее внук заметил, что лифт не работает, прислушался и услышал кашель бабушки и стуки в лифте. Он связался с управляющей компанией, они прислали монтера, который тут же перезапустил лифт и освободил ветерана. Теперь родные намерены обратиться в прокуратуру.

Ранее стало известно, что в Москве чудом удалось спасти собаку после того, как ее хозяйка зашла в лифт с поводком в руках, не заметив, что ее питомец остался снаружи.

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