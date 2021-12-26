Служители храма выбросили осла на 25-градусный мороз

Служители православного храма во Владимирской области выбросили больного осла на трассу в 25-градусный мороз. Об этом сообщается на странице борцов с живодерами во «ВКонтакте».

Фото: страница «Охотники на живодёров. Антидогхантеры.» во «Вконтакте» страница «Охотники на живодёров. Антидогхантеры.» во «Вконтакте»

Лежавшее в сугробе животное нашли проезжавшие мимо автомобилисты. Очевидцы пытались помочь ослику, но он замерз насмерть.

Позже стало известно, что у ослика была кличка Моисей, жил при Спасо-Преображенском монастыре в селе Спас-Купалище. Недавно животное заболело, и пользователи соцсетей собрали ему деньги на лечение, но, по всей видимости, оно не помогло. Тогда руководство храма решило оставить ослика умирать на морозе, заявив, что «на все воля божья».