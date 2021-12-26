Краснодарский край залило дождями после снегопадов. Видео

Краснодарский край после снегопадов залило дождями. Под воду уходят Анапа и Новороссийск. Реки выходят из берегов. Затоплены многие улицы, дворы и дороги. В некоторых населенных пунктах включались сирены, предупреждая о возможной эвакуации. Людей попросили собрать вещи и документы. Об этом передает телеканал "Москва 24".