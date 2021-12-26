Машиной с парой пенсионеров взорвалась на ходу в Нижегородской области

Иномарка с пенсионерами взорвалась рядом с АЗС в Нижегородской области. Об этом сообщает сетевое издание «ТаракаНН» со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Инцидент произошел в городе Бор, на улице Кольцова. В машине произошел хлопок газового баллона. Из-за ударной волны автомобиль мгновенно охватил огонь. На место приехали спасатели, им понадобилось 10 минут, чтобы ликвидировать пожар.

В ходе ДТП серьезно пострадали владельцы машины: 73-летний мужчина и его 72-летняя супруга. Обоих доставили в местную больницу.