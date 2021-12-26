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56 минут назад

Фигуранту уголовного дела о поджоге ТЦ в Томске предъявили обвинение

Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность неизвестного, который предположительно совершил поджог в торговом центре «Лента» на улице Пушкина в Томске. Подозреваемый был задержан «по горячим следам» на одной из улиц областного центра. Им оказался местный житель.

Фигуранту дела о поджоге ТЦ в Томске предъявили обвинение
Фото:  МЧС РФ МЧС РФ

«Следователями СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации», - передает «МВД Медиа».

По предварительной информации, мужчина взял с прилавка гипермаркета лекговоспламеняющуюся жидкость, а также газовую горелку. Далее он облил горючей смесью пиротехнические изделия, после чего произошел поджог.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицейские продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы», - сказано в публикации.

Пожар в Томске произошел уже во второй «Ленте» за неделю. Судя по кадрам, публикуемым в соцсетях, гипермаркет сильно не пострадал, а из его здания успели эвакуировать посетителей. В ликвидации возгорания были задействованы 16 человек и 4 единицы техники.

Происшествия,МВД,
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