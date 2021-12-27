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22 минуты назад

Пять человек отравились угарным газом в Казани

Пять человек, включая двух детей, в субботу отравились угарным газом в частном доме в Казани. Двое доставлены в больницу, погибших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Пять человек отравились угарным газом в Казани
Фото: ТАССТАСС

"Вечером 25 декабря от дежурного врача станции скорой медицинской помощи города Казани поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек, в том числе двух детей, в частном доме по адресу: Казань, Приволжский район, ул. Поперечно-Кукушкинская", - говорится в сообщении.

Девочка 2021 года рождения и девушка 2003 года рождения были доставлены в медучреждение с отравлением средней и легкой степени тяжести соответственно. Женщины 1975 и 1999 годов рождения и девочка 2007 года рождения от госпитализации отказались.

Причина происшествия устанавливается.

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