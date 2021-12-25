Жителей Кубани готовят к массовой эвакуации

Сильные ливни обрушились на Анапу, Новороссийск, Крымский и Абинский районы, сообщает «Комсомольская правда».

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Мощные ливни в Краснодарском крае пришли на смену снегопадам с утра 25 декабря. По данным издания, во многих населенных пунктах вода в реках уже достигла критических отметок.

В частности, в поселке Сукко под Анапой вышла из берегов река. В поселке звучат сирены, работают спасатели и сотрудники полиции

Подтопило и Новороссийск, где дороги «превратились в реки». Глава города Игорь Дяченко сообщил о введении в городе режима повышенной готовности.

На участке от Анапы до Джубги объявили штормовое предупреждение.