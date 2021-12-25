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55 минут назад

Задержан поджигатель отдела пиротехники в «Ленте» в Томске

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Пушкина в Томске. Об этом сообщает главное управление МВД по Томской области.

Задержан поджигатель отдела пиротехники в «Ленте» в Томске
Фото: TelegramTelegram

По горячим следам сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался местный житель, 1994 года рождения. В настоящее время он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства», - сказано в сообщении.

Отмечается, что полиция отработала различные версии возгорания, включая умышленный поджог. Были опрошены очевидцы произошедшего, изучены записи камер видеонаблюдения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня произошел пожар в томском гипермаркете «Ленте» на улице Пушкина, 59.

В интернете появилось видео, на котором видно, что горела пиротехника, взрывались петарды и фейерверки. Люди, находившиеся в зале, тушили пламя огнетушителями.

Рядом с местом возгорания нашли бутылку со следами воспламеняющейся жидкости. После этого основной версией ЧП был назван поджог.

Ранее, 21 декабря, была подожжена другая томская «Лента» - на улице Елизаровых, 13. Сумма ущерба составила не менее 2 млрд рублей. Огонь охватил все здание, площадь пожара составила 5 тысяч кв. м.

Происшествия,"Лента",
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