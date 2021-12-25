Чиновника Россельхознадзора нашли мертвым в рабочем кабинете

Высокопоставленный чиновник Россельхознадзора Игорь Ртищев найден мертвым в рабочем кабинете. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По его словам, тело Ртищева обнаружил заместитель. Причина смерти чиновника пока неизвестна. Назначена судебная медэкспертиза.

Игорь Ртищев был начальником отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. В сферу его деятельности входил земельный, ветеринарный и фитосанитарный надзор.