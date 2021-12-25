Из окна московской больницы выпал врач

Врач НМИЦ им. Вишневского получил тяжелые травмы и попал в реанимацию, выпав из окна седьмого этажа больницы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне вечером, в здании на Большой Серпуховской, 27.
По предварительным данным, 32-летний врач-хирург был нетрезв. Полицейские осмотрели кабинет и не нашли следов борьбы. Окно повреждено не было.
Пострадавшего доставили в реанимацию. Силовики начали проверку.
НМИЦ имени Вишневского - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии.