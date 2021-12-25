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33 минуты назад

В Москве врач выпал из окна 7 этажа больницы Вишневского

Врач НМИЦ им. Вишневского получил тяжелые травмы и попал в реанимацию, выпав из окна седьмого этажа больницы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из окна московской больницы выпал врач
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел накануне вечером, в здании на Большой Серпуховской, 27.

По предварительным данным, 32-летний врач-хирург был нетрезв. Полицейские осмотрели кабинет и не нашли следов борьбы. Окно повреждено не было.

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Пострадавшего доставили в реанимацию. Силовики начали проверку.

НМИЦ имени Вишневского - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии.

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