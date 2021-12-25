Мурашко призвал в период подготовки к Новому году помнить о безопасности и здоровье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Жителям России в период подготовки к праздникам из-за высокой социальной активности следует помнить о безопасности, чтобы провести праздники здоровыми. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время поездки в Ростов-на-Дону.

"Сейчас период подготовки к новогодним праздникам, очень высокая активность социальная, контакты, встречи дружеские. Нужно помнить о безопасности, чтобы провести новогодние праздники здоровыми, в кругу семьи, нужно сейчас позаботиться о своем здоровье", - сказал он.

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По словам Мурашко, граждане с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее должны обращаться за медицинской помощью в течение первых трех-четырех дней. Однако это происходит чаще на шестые-седьмые сутки, когда идет острая фаза развития заболевания, сообщил он.

"Население и медперсонал, я обращаюсь и к тем, и другим, должны помнить, что сегодня, оказывая медпомощь, обращаясь за медпомощью, нужно это делать как можно раньше. И медицинские специалисты должны быстро и своевременно реагировать на начало лечения. Фактические первые три-четыре дня являются ключевыми для <...> обеспечения положительных исходов. К сожалению, вижу, что зачастую пациенты обращаются за медпомощью на шестые-седьмые сутки, уже идет фаза развития острого течения [болезни], когда оказание медпомощи крайне затруднено, выбор методов лечения ограничивается", - сказал.

Мурашко также напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина сегодня выделены средства для обеспечения лекарственными препаратами пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. "Это вообще впервые в истории страны, когда мы обеспечиваем пациентов бесплатно лекарственными препаратами на амбулаторном этапе", - сказал он. Кроме того, в регионы поставлены препараты для инфузионного введения для лечения пациентов с ковидом. "Их в достаточном количестве, полностью обеспечивают в том числе и новогодние праздники", - добавил Мурашко.

"Обращаюсь к населению: конечно же, если наступает заболевание, нужно незамедлительно обращаться [к медикам], а медработнкии должны реагировать на обращения своевременно, назначая терапию и проводя диагностику", - заключил он.