Жителя Кубани нашли мертвым после жалобы на пытки в полиции

Жителя Адлера Евгения Ипатова, обвиненного в краже 60 тысяч рублей у пенсионерки, нашли мертвым на железнодорожных путях. Перед этим он записал видео, в котором рассказал, что его избили в пункте полиции и требовали признаться в преступлении. Об этом сообщает «Новая газета».

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По данным издания, погибший работал электромонтажником и размещал объявления о своих услугах на «Авито». Его обвинили в похищении 60 тысяч рублей у пожилой женщины, внук которой оказался полицейским.

Ипатов снял видеоролик, рассказав, что двое полицейских избивали его и требовали дать признательные показания. В итоге он подписал заявление.

«Они хотели повесить дело на меня изначально. Я еще раз заявляю, что никакие 60 тысяч я не брал. Я в жизни никогда ничего не воровал и воровать не стану. Это все будет на их совести», — сказал Ипатов в конце ролика.

Тело молодого человека нашли 29 сентября на железнодорожном перегоне Хоста–Адлер. Родственники Ипатова считают, что он не мог совершить самоубийство.

«99 процентов — это было убийство, потому что то жилье, которое он снял 24-го числа, там вся комната была в крови: одежда, простыни, на стенах и на полу, еще лежал строительный нож», — заявил дядя Ипатова.

Мать Ипатова планирует подать заявление на полицейских в СКР из-за применения к ее сыну физической силы.

В морге родным дали справку о смерти, где говорится о «травматической ампутации головы».